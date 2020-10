FC Porto perde frente ao Paços em jogo com VAR, penáltis e lances polémicos

FC Porto perdeu no reduto do Paços de Ferreira (3-2)

Dragões averbaram a segunda derrota na presente edição da I Liga.

O campeão nacional FC Porto saiu derrotado do reduto do Paços de Ferreira, por 3-2, na partida que abriu a sexta jornada da I Liga.

No Estádio Capital do Móvel, a equipa da casa adiantou-se aos 11 minutos, por intermédio de Dor Jan. Aos 38', o árbitro Nuno Almeida consultou as imagens do VAR e anulou um golo aos anfitriões, motivando protestos de Pepa, treinador do Paços, que foi expulso.

Contudo, aos 43', os pacenses chegaram mesmo ao segundo golo, graças a um remate certeiro de Eustáquio. O FC Porto reduziu ainda antes do intervalo, aos 45+6', numa grande penalidade convertida por Sérgio Oliveira.

A segunda parte também contou com emoção e incerteza: aos 58', Bruno Costa converteu um penálti para o Paços após mão na área de Marega. Otávio ainda devolveu esperança aos dragões, com um grande golo aos 78', mas o Paços acabaria mesmo por carimbar o triunfo.

Com este resultado, o FC Porto mantém os 10 pontos com que iniciou a jornada e pode ser ultrapassado no terceiro lugar por Braga e Moreirense. Já o Paços passou a somar oito pontos e é sexto classificado à condição.