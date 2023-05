"FC Porto marcar 11 ou 12 golos? Já não estamos no tempo disso"

Equipa e adeptos do FC Porto

Eurico Gomes, que como jogador passou pelos três grandes de Portugal, acha que o título está praticamente entregue ao Benfica

"O ambiente que vai ser criado no Estádio da Luz será um ambiente propício à vitória final, que depende exclusivamente deste jogo com o Santa Clara", refere Eurico Gomes, que como jogador representou Benfica, FC Porto e Sporting.

"Mas não está ganho. É preciso cumprir estes 90 minutos. Se os jogadores fossem máquinas ou robôs, a pressão não existia... Mas os jogadores de futebol são pessoas e o lado emocional conta sempre", disse ao programa Bola Branca, na Rádio Renascença.

"Quaisquer dos grandes, tendo de decidir o título nesta última ronda, jamais falharia. É a minha convicção. A responsabilidade está sempre presente. O Benfica fará o seu jogo para vencer, o Santa Clara jogará pela dignidade", acrescentou, antes de revelar que não acredita já no título do FC Porto.

"O FC Porto, tendo a certeza que só uma derrota do Benfica interessará, também pensa no empate na Luz. Mas pelo "goal average" de 11 ou 12 golos a favor que terá de obter, não vai acontecer. Já não estamos no tempo disso", finalizou.