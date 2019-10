FC Porto lidera graças aos golos e Boavista é agora caso único

FC Porto lidera com mais golos do que o Benfica

No jogo grande da ronda, o FC Porto tornou fácil o confronto com o anterior líder do campeonato, o Famalicão. Benfica venceu, por 1-0, em Tondela. Portistas e benfiquistas somaram ambos 21 pontos

O FC Porto impôs-se ao Famalicão (3-0) e juntou-se ao Benfica, vencedor em Tondela (1-0), na liderança da I Liga de futebol, da qual os famalicenses foram desalojados, numa oitava jornada em que o Sporting subiu a quarto. Na classificação, os dragões surgem no primeiro lugar, fruto de terem mais golos marcados do que os encarnados.

Recordamos que todos os critérios de desempate na classificação são aplicados apenas quando as equipas com os mesmos pontos já se defrontaram nas duas voltas, valendo por agora os golos marcados.

No jogo grande da ronda, o FC Porto tornou fácil o confronto com o anterior líder do campeonato, aproveitando golos de Luis Díaz (45 minutos), a marcar pelo terceiro jogo seguido, Soares (72) e Fábio Silva (88) para voltar às vitórias, depois do empate 1-1 na receção ao Rangers, para a Liga Europa.

O jovem avançado português, de 17 anos, que já tinha sido o mais novo a marcar pelos portistas na goleada ao Coimbrões (6-0), imprimiu o mesmo recorde, desta feita no campeonato, fechando uma exibição dominadora do FC Porto.

Os dragões chegaram aos 21 pontos, mais dois que os famalicenses, agora terceiros, e os mesmos do campeão em título Benfica, que abriu o dia com uma vitória apertada em casa do Tondela.

Depois de vários sustos, foi o defesa central Ferro a fazer o único golo do jogo, num desvio de cabeça, após um pontapé de canto, aos 19 minutos, elevando as águias à liderança, agora partilhada com o rival.

Abaixo, o Famalicão perdeu a invencibilidade nesta edição da Liga, deixando o Boavista, que no sábado empatou a uma bola com o Moreirense, como única equipa ainda sem perder no campeonato em 2019/20.

Em Alvalade, o Sporting deu sequência ao triunfo sobre o Rosenborg (1-0), na quinta-feira, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães, por 3-1, regressando às vitórias caseiras na Liga, muito por força de dois golos marcados em três minutos.

O espanhol Jesé estreou-se a marcar pelo Sporting, aos 29, antes de Acuña ampliar a vantagem aos 32, com o resultado controlado até aos 67, quando o brasileiro Léo Bonatini reduziu para os vimaranenses, com o uruguaio Coates a aproveitar uma defesa incompleta de Miguel Silva para fazer o 3-1 final, aos 74.

Com este resultado, os 'verdes e brancos' assumem o lugar que era dos minhotos na tabela, chegando ao quarto posto, com 14 pontos, mais dois do que os vimaranenses, que voltaram a perder, após o desaire em casa do Arsenal (3-2), na Liga Europa.

A oitava ronda encerra na segunda-feira, com a receção do Sporting de Braga ao Santa Clara, pelas 20:15, com os bracarenses a tentarem igualar os açorianos na tabela, enquanto os insulares podem, em caso de vitória, apanhar o Sporting.