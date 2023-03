FC Porto frente ao Gil Vicente: a segunda inferioridade mais longa

O FC Porto foi a segunda equipa das últimas três épocas, na I Liga, que mais tempo jogou com menos dois jogadores do que o adversário.

A probabilidade de vitória do FC Porto baixou para os 39% a partir do momento em que Uribe foi expulso (52") e os dragões ficaram com menos dois jogadores do que o Gil Vicente.

Esta é uma das conclusões do nosso estudo sobre situações semelhantes em que as equipas ficaram com nove jogadores em campo e o adversário com onze, nas últimas três épocas, na I Liga.