O FC Porto perdeu ESTE DOMINGO os primeiros pontos na edição 2021/22 da Liga Bwin, ao empatar a um golo em casa do Marítimo, em jogo da terceira jornada.

O iraniano Mehdi Taremi colocou o FC Porto em vantagem aos 35 minutos, mas o português Xadas fez o empate para os insulares, aos 45+4.

Os dragões deixaram assim escapar no topo da classificação os rivais Sporting e Benfica, que têm nove pontos, mais dois do que o FC Porto, enquanto o Marítimo tem quatro.

