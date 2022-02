Equipa gilista segurou um ponto no Dragão, apesar da expulsão de Vitor Carvalho logo no início do jogo.

O FC Porto empatou 1-1 na receção ao Gil Vicente, em inferioridade numérica desde praticamente o início, na 24.ª jornada da Liga Bwin, mantendo os seis pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado.

O espanhol Fran Navarro, aos 62 minutos, marcou o golo do Gil Vicente, que ficou reduzido a 10 jogadores por expulsão de Vítor Carvalho, com cartão vermelho direto, após lance aos dois minutos, enquanto o brasileiro Evanilson, aos 66, empatou para os azuis e brancos.

Os dragões, que cederam o segundo empate caseiro no campeonato, desaproveitaram o empate do Sporting no terreno do Marítimo (1-1), no sábado, e mantém a liderança com seis pontos de vantagem sobre os leões, enquanto o Gil Vicente, após o nono jogo sem perder, permanece no quinto lugar, com 41.

Veja o resumo do jogo: