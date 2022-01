FC Porto e Sporting no top-10 europeu de equipas com mais penáltis desde 2018

Análise do CIES, na qual figuram 12 clubes nacionais, englobou participação de emblemas presentes nas últimas três edições e na atual de 31 escalões do Velho Continente (118 jornadas)

O FC Porto e o Sporting figuram entre os dez clubes da Europa que obtiveram mais penáltis desde o início da época 2018/2019 até agora, revela o último recente estudo semanal, divulgado esta segunda-feira, do Observatório do Futebol (CIES).

Esta análise do CIES, que englobou clubes presentes nas últimas três edições e na atual de 31 escalões do Velho Continente e 118 jornadas, coloca o FC Porto no sexto lugar, com um penálti a cada 272' de jogo, enquanto o Sporting, pouco mais abaixo, é figurado no oitavo posto, com um castigo máximo a cada 287'.

Ainda no panorama nacional, realça-se o Tondela. O emblema beirão, outro dos 16 clubes portugueses incluídos no estudo - que participaram ininterruptamente na I Liga desde 2018/19 -, teve mais penáltis se se relacionar o número de chances para marcar: por cada 19, teve um castigo máximo.

O Tondela é seguido pelo V. Guimarães (21 oportunidades) e pelo Sporting (22). Por sua vez, o Benfica, crónico favorito a vencer a maioria dos duelos em Portugal, teve um penálti a favor a cada 49 situações claras de golo, pelo QUE está fora do top-100 do total das 31 ligas analisadas.

A classificação do CIES é liderada pelo Estrela Vermelha (Sérvia), com um penálti a cada 239'. Entre o FC Porto e o Sporting, intromete-se o Steaua Bucareste (Roménia), com um penálti por cada 283 minutos de jogo. O top-10 é completado pelo Manchester United, ao bater um penálti a cada 299 minutos desde 2018/19.

A equipa da Premier League, pela qual jogam os futebolistas internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, é a que tem, entre as cinco principais ligas europeias, penáltis para bater com mais frequência.