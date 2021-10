FC Porto e Sporting aproveitam deslize e ultrapassam Benfica

O Benfica cedeu um empate ao cair do pano no Estoril (1-1) e ofereceu a liderança da Loga Bwin a FC Porto (4-1 ao Boavista) e Sporting (1-0 ao Vitória), vencedores na 10.ª jornada.

Os leões, campeões em título, foram os últimos a entrar em campo, num sábado dedicado aos jogos dos três grandes, e três primeiros classificados, antes do regresso do trio à Liga dos Campeões, a meio da semana.

Os sportinguistas venceram em casa o Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 13 pontos, com um resultado, e protagonista, em tudo habitual esta época.

Já depois de um golo anulado a Pedro Gonçalves ter frustrado Alvalade, foi o "capitão", o uruguaio Coates, a fazer o que já havia feito na ronda anterior com o Moreirense (1-0): fazer o golo da vitória de cabeça, num canto, aos 31 minutos.

O defesa central já tinha bisado na Liga dos Campeões, com o Besiktas, e hoje voltou a ser preponderante na vitória da formação de Rúben Amorim, que segue invicta, com oito vitórias e dois empates, o mesmo pecúlio dos "dragões".

No primeiro jogo do dia, os azuis e brancos venceram na receção ao vizinho e rival Boavista, em oitavo, mas sem vencer há sete partidas do campeonato.

Ainda antes de começar, o dérbi da Invicta ficou marcado pela homenagem a Bernardo Tengarrinha, antigo jogador dos dois emblemas, que morreu hoje.

O colombiano Luis Díaz abriu o marcador, aos 20 minutos, mas um remate de longe do defesa francês Hamache igualou a contenda, aos 30, antes de o brasileiro Evanilson repor a equipa de Sérgio Conceição na frente.

No segundo tempo, o avançado brasileiro bisou, aos 47 minutos, nas duas vezes assistido pelo iraniano Taremi, e o estreante inglês Danny Loader, habitual presença na equipa B, mostrou-se pela primeira vez na equipa principal com um golo, o que selou o 4-1 final, aos 90+6.

Os portistas ocupavam à condição a liderança da I Liga, mas essa posição tornar-se-ia permanente graças ao feito do francês Rosier, que, aos 90 minutos, gelou os benfiquistas com o golo do empate no Estádio António Coimbra da Mota, "casa" do quarto classificado do campeonato, com 19 pontos.

O Benfica entrou líder, mas sai da 10.ª ronda em terceiro, depois de até ter começado bem, com um golo do brasileiro Lucas Veríssimo, logo aos dois minutos.

Os "encarnados" não conseguiram ampliar a vantagem e, sobre o final, cederam ante a resiliência dos "canarinhos", ficando com 25 pontos, menos um do que os dois rivais.

Na segunda-feira, o Braga, quinto classificado, com 16 pontos, pode aproveitar o empate para igualar o Estoril, se vencer o Portimonense, sexto posicionado.