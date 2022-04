FC Porto é o dono da bola: esta e outras curiosidades após a ronda 29

Os azuis e brancos ultrapassam Benfica a Sporting na posse de bola, mas há mais: são também a equipa com mais toques de bola na área adversária.

O FC Porto é a equipa da Liga Bwin com a melhor média de posse bola, apresentando uma percentagem esmagadora de 62,2%.

A equipa de Sérgio Conceição - que recorde-se, bateu este fim de semana o recorde de invencibilidade do Benfica, tendo agora 57 jogos no campeonato sem conhecer o sabor da derrota - consegue ter a maioria dos jogos sob controlo e isso nota-se no outro item do nosso estudo: no número de toques de bola efetuados na área adversária.