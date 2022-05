FC Porto confirmou a especialidade no contragolpe com golo de Zaidu na Luz

É a equipa do campeonato com mais golos no contra-ataque. Confira esta e outras curiosidades após a ronda 33 do campeonato.

O FC Porto é a equipa com mais golos da Liga Bwin marcados no contra-ataque. O desempate no topo do ranking foi - fina ironia - realizado graças ao golo de Zaidu no clássico da Luz.

Antes desta jornada, FC Porto e Benfica empatavam nos golos marcados na sequência de contra-ataque. O desempate no topo do ranking chegou pelo pé de Zaidu, depois de uma cavalgada épica de Pepê que recebera a bola numa interceção de cabeça de Pepe a um canto do Benfica. Este foi o 18.º golo dos dragões - um golo que valeu o título - contra o segundo do ranking, o Benfica, com 17.