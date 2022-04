FC Porto campeão frente ao Vizela? Os cenários em cima da mesa

Dragões sofreram a primeira derrota do campeonato esta segunda-feira.

O FC Porto perdeu em Braga, por um golo sem resposta, e fechou as possibilidades de o título de campeão ficar decidido já esta segunda-feira. Os dragões recebem o Vizela na próxima ronda e podem fazer a festa, mas isso depende, antes de mais, do resultado do Sporting no Bessa.

Se os leões não vencerem o Boavista, então a equipa de Conceição depende apenas de si para fazer a festa no sábado, num jogo marcado para as 19h00.

Se o Sporting perder, ao FC Porto basta empatar com o Vizela para fazer já a festa. Se empatar, os azuis e brancos terão de vencer.

Em caso de triunfo esta segunda-feira do campeão nacional em título, o FC Porto terá sempre de esperar pelo Sporting-Gil Vicente para saber se é campeão na próxima jornada. Isto se não perder com o Vizela.

FC Porto (82 pontos):

Vizela (casa)

Benfica (fora)

Estoril (casa)

Sporting (73 pontos, antes do jogo do Bessa):

Gil Vicente (casa)

Portimonense (fora)

Santa Clara (casa)