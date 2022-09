FC Porto-Braga: um aperitivo antes de um mês de outubro de loucos

No regresso à competição, os dragões tentam virar a página a um arranque atípico e reencontrarem-se. Arsenalistas foram quase perfeitos nos primeiros nove jogos e respiram confiança.

A I Liga regressa esta sexta-feira com um entusiasmante FC Porto-Braga, às 21h15, no Estádio do Dragão. O jogo, por si só, já cria enorme expectativa, mas desperta ainda mais atenção por anteceder um outubro de loucos para ambas as equipas.

À exceção da Liga dos Campeões e da Liga Europa, cujas fases de grupos ficarão quase fechadas nas próximas semanas, será prematuro falar em decisões para o campeonato, mas não há como retirar importância ao embate de hoje.