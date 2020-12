FC Porto-Benfica já tem data e horário. Confira o calendário de mais três jornadas

Duelo entre dragões e águias, relativo à 14.ª jornada da I Liga, disputa-se no próximo dia 15 de janeiro, às 21 horas, no Estádio do Dragão

A Liga de Clubes anunciou, esta terça-feira, os horários referentes às jornadas 12, 13 e 14 da I Liga. Entre os vários jogos calendarizados, destacam-se dois duelos entre equipas que ocupam a parte cimeira da classificação do campeonato

O início de 2021 reserva um duelo entre o Sporting, atual líder do campeonato, e o Braga, no Estádio José de Alvalade. Leões e guerreiros do Minho enfrentam-se a partir das 18 horas do dia 2 de janeiro, em partida referente à 12.ª jornada da I Liga.

Ainda no próximo mês, vai realizar-se o primeiro Clássico desta época entre dragões e águias, no Estádio do Dragão. FC Porto e Benfica medem forças no dia 15 de janeiro, em jogo relativo à 14.ª jornada do campeonato, quando a bola começar a rolar às 21 horas.

Confira o calendário das três jornadas.

Jornada 12:

Sábado, 2 de janeiro

Sporting - Braga, 18H00 (Sport TV)

Domingo, 3 de janeiro

Tondela - Famalicão, 13H00 (Sport TV)

Vitória - Nacional, 15H00 (Sport TV)

Marítimo - Boavista, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara - Benfica, 17H00 (Sport TV)

Paços de Ferreira - Rio Ave, 19H00 (Sport TV)

FC Porto - Moreirense, 21H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 4 de janeiro

Gil Vicente - Belenenses SAD, 19H00 (Sport TV)

Portimonense - Farense, 21H15 (Sport TV)



Jornada 13:

Quinta-feira, 7 de janeiro

Nacional - Sporting, 18H30 (Sport TV)

Benfica - Tondela, 20H15 (BTV)

Braga - Marítimo, 21H00 (Sport TV)

Sexta-feira, 8 de janeiro

Rio Ave - Portimonense, 19H00 (Sport TV)

Famalicão - FC Porto, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 9 de janeiro

Moreirense - Vitória , 17H00 (Sport TV)

Boavista - Santa Clara, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 10 de janeiro

Farense - Gil Vicente, 15H00 (Sport TV)

Belenenses SAD - Paços de Ferreira, 20H00 (Sport TV)



Jornada 14:

Sexta-feira, 15 de janeiro

Sporting - Rio Ave, 18H30 (Sport TV)

FC Porto - Benfica, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 16 de janeiro

Paços de Ferreira - Braga, 15H30 (Sport TV)

Vitória - Farense, 18H00 (Sport TV)

CD Tondela - Boavista, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 17 de janeiro

Nacional - Moreirense, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara - Famalicão, 17H30 (Sport TV)

Gil Vicente - Marítimo, 20H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 18 de janeiro

Portimonense - Belenenses SAD, 20H15 (Sport TV)