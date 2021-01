Contratações do Benfica contribuíram com 12 golos na Liga e 22 na soma de todas as provas. As do FC Porto, ainda que menos rodadas, assinaram dez no campeonato e 17 no total.

O investimento de 99 milhões de euros (M€) feito pelo Benfica em contratações esta temporada, em comparação com o de cerca de 23M€ realizado pelo FC Porto, não tem, por enquanto, resultado numa diferença significativa de rendimento entre reforços.