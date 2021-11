FC Porto, Benfica e Sporting multados por mau comportamento de adeptos

Sanções aplicadas cifram-se em mais de 12 mil euros. Emblema de Alvalade foi o mais penalizado dos três

O FC Porto, o Sporting e o Benfica foram multados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido ao comportamento incorreto de adeptos. As sanções aplicadas atingem um total de 12.700 euros.

De acordo com o mapa de castigos deliberados pelo CD da FPF, que indica as infrações ao regulamento de competições no decurso da décima jornada da Liga Bwin, o Sporting foi o clube mais penalizado, ao receber uma multa total de 7724 euros.

A pena deveu-se a cânticos injuriosos entoados, fora da Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência, e à deflagração de engenho pirotécnico durante o encontro com o V. Guimarães, realizado no Estádio José Alvalade.

Por comportamentos idênticos, embora estes verificadas na Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência do Estádio do Dragão, aquando da receção ao Boavista, o FC Porto foi multado em 3066 euros.

Por sua vez, o Benfica terá que desembolsar 1910 euros por um grupo de adeptos, localizados fora da Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência, terem deflagrado um petardo aos 90 minutos de jogo.