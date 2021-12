FC Porto-Benfica bate recorde de audiência no Brasil

Jorge Jesus e Flamengo tido como explicação para o enorme interesse

Numa altura em que as notícias sobre Jorge Jesus e o Flamengo se tornaram diárias, nem a ausência do treinador do banco de suplentes afastou o interesse que o FC Porto-Benfica, da Taça de Portugal, despertou no Brasil.

Segundo publicou este sábado, o jornalista brasileiro Gabriel Vaquer, na rede social Twitter, o jogo de quinta-feira foi o programa mais visto no universo dos canais premium no Brasil. Um dado raro e que é destacado no tweet.