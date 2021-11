FC Porto bate o V. Guimarães e volta à liderança da Liga Bwin

O Sporting liderou o campeonato por algumas horas, mas o FC Porto reassumiu o primeiro lugar ao vencer o V. Guimarães por 2-1, na 12.ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto manteve a liderança da Liga Bwin, em igualdade com o Sporting, depois de vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada.

Marcus Edwards ainda colocou os vimaranenses em vantagem, aos 36 minutos, de penálti, mas Luis Díaz (38) e Evanilson (59) marcaram os golos da reviravolta dos dragões, numa partida em que o Vitória de Guimarães jogou em inferioridade numérica desde 53 minutos, por expulsão de Mumin.

Ainda invicto no campeonato, o FC Porto somou a sétima vitória consecutiva na I Liga e passou a somar 32 pontos, os mesmos do Sporting, que tem pior diferença de golos, e mais um do que o Benfica, com o Vitória de Guimarães a manter o sétimo posto, com 16.