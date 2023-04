Fase decisiva da I Liga: o que falta jogar a Benfica, FC Porto, Braga e Sporting

Com 26 jornadas disputadas, o campeonato entra na reta final. Confira o calendário dos quatro primeiros classificados.

Terminou na segunda-feira a 26.ª jornada da Liga Bwin, com a vitória do Arouca sobre o Famalicão, por 1-0. Faltam agora oito jogos até fechar a cortina do campeonato 2023/24. E, por isso, importa recordar o calendário de Benfica, FC Porto, Braga e Sporting, os quatro primeiros classificados, até ao final.

Importante referir que o Sporting tem ainda um jogo em atraso da 25.ª jornada que cumprirá esta quarta-feira (20h15) em Barcelos, frente ao Gil Vicente.

Confira o calendário: