Farense e Portimonense disputam dérbi de caráter particular

Jogo está agendado para as 10h00 de sábado, em Portimão.

O Farense tem agendado para este sábado de manhã o último teste antes do arranque do campeonato. É frente ao vizinho e primodivisionário Portimonense, numa partida que estava agendada para a Academia do Sporting Clube Farense, em São Brás de Alportel, mas que foi transferida agora para Portimão, longe dos olhares dos adeptos e comunicação social.

O jogo está marcado para as 10h00.

José Mota, treinador dos "Leões de Faro", continua assim a preparar o encontro com o Casa Pia, do próximo dia 12, no São Luís, que marca o regresso do Farense ao escalão principal do futebol português dois anos depois da última presença.