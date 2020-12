Farense e Paços de Ferreira não vão além de empate no Algarve

Em jogo bastante movimentado, Farense e Paços de Ferreira empataram 1-1, este domingo, no estádio de São Luís, em Faro, pela 11ª jornada da I Liga.

Os golos foram marcados no segundo tempo, quando o jogo foi repleto de oportunidades desperdiçadas por ambos os lados. Aos 59', Douglas Tanque não desperdiçou uma grande penalidade e colocou o Paços à frente. Aos 74', Ryan Gauld ​​​​​​recebeu um passe primoroso de Madi Queta, de calcanhar, e rematou com o pé esquerdo, sem hipótese para Jordi.

Agora com cinco jogos consecutivos sem vencer (três na I Liga, um na Taça de Portugal e outro na Allianz Cup), os castores voltam a desperdiçar nova oportunidade de se aproximarem da zona de qualificação para as provas europeias. Com 16 pontos, mantém-se no 6º posto. A equipa de Pepa não vence desde 1 de dezembro.

O Farense, por sua vez, com o ponto somado chegou a nove e deixou a penúltima posição da competição nas mãos do Tondela, que foi derrotado pelo Nacional nesta jornada e tem os mesmos nove pontos da equipa de Faro.

Foi o último jogo do ano das duas equipas. O Farense volta a jogar no dia 4 de janeiro, contra o Portimonense, fora de casa. O Paços de Ferreira jogará no dia 3, frente ao Rio Ave.