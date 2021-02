Famalicão vence Rio Ave e sai à condição do último lugar da I Liga

A primeira vitória do Famalicão na era Silas deixa os vila-condenses, que vinham de dois triunfos, no nono lugar, com 22 pontos.

Um golo de Ugarte bastou para o Famalicão vencer por 1-0 na visita ao Rio Ave, em jogo da 20.ª jornada, e abandonar provisoriamente o último lugar da I Liga.

Em Vila do Conde, os famalicenses derrotaram um Rio Ave em inferioridade numérica desde os 29 minutos, por expulsão com vermelho direto de Nélson Monte, graças ao golo apontado por Ugarte (39'), e interromperam uma série de cinco jogos sem ganhar, saltando para o 16.º lugar do campeonato, com 18 pontos, mais um do que Farense e Marítimo, que ainda não jogaram.

