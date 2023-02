Triunfo da formação minhota por 3-1 no encontro da ronda 21 do campeonato.

O Famalicão venceu em casa do Santa Clara por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga, resultado que permite ao famalicenses afastarem-se da zona baixa da tabela.

A formação de Famalicão, que vinha de duas derrotas seguidas para o campeonato, entrou bem na segunda parte e adiantou-se aos 48 minutos, por Ivan Jaime, mas o Santa Clara ainda igualou, aos 75, por Quintilla, na conversão de uma grande penalidade. Na sequência, houve alguma confusão, tendo o árbitro expulsado dois jogadores.

A equipa nortenha voltou para a frente do marcador aos 82 minutos, num lance infeliz de Paulo Eduardo, que pontapeou a bola para a sua baliza, tendo Alexandre Penetra, aos 90+4, sentenciado o resultado, ao marcar o terceiro golo da sua equipa.

Com esta vitória, o Famalicão sobe ao 12.º posto, com 24 pontos, mais nove do que os açorianos, que estão no 16.º lugar, de acesso ao play-off, e contam apenas mais dois pontos do que o Marítimo, penúltimo e já em lugar de descida direta.

Veja o resumo do jogo: