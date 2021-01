Famalicão vence nos Açores e salta para o 11.º lugar da I Liga

Com este triunfo, o Famalicão saiu da zona de despromoção

Com este triunfo, o Famalicão saiu da zona de despromoção e saltou para o 11.º lugar, com 14 pontos, enquanto o Santa Clara ocupa o oitavo, com 15.

O Famalicão venceu em casa do Santa Clara por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga, resultado que lhe permte subir ao 11.º lugar e fugir dos lugares de despromoção.

Os famalicenses, que se encontravam num dos lugares de descida no arranque da jornada e que não venciam há seis jogos para a Liga, adiantaram-se por intermédio de Jhonata Robert, aos 52 minutos, na conversão de uma grande penalidade. Os açorianos responderam e igualaram através de um autogolo de Diogo Queirós, aos 70, mas os visitantes voltaram à vantagem aos 83, por intermédio de Lukovic, com um grande golo.

Com este triunfo, o Famalicão saiu da zona de despromoção e saltou para o 11.º lugar, com 14 pontos, enquanto o Santa Clara ocupa o oitavo, com 15.