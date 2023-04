Famalicão termina com série positiva do Paços de Ferreira

Paços de Ferreira não perdia há três jornadas.

O Famalicão pôs termo à série de três jogos sem perder do Paços de Ferreira, ao vencer no Estádio Capital do Móvel, por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O anfitrião Paços de Ferreira foi o primeiro a marcar, aos 34 minutos, por Hernâni, mas Jhonder Cádiz, ainda na primeira parte, aos 41, igualou a partida e Iván Jaime, aos 70 e 87, selou o regresso às vitórias do emblema famalicense, depois da derrota caseira com o Arouca (1-0).

Com este triunfo, o Famalicão subiu ao nono lugar, com 36 pontos, mais dois do que o Rio Ave, 10.º, que não foi além de um empate 2-2 na visita ao Portimonense, enquanto o Paços de Ferreira permanece na zona de despromoção, no 17.º e penúltimo posto, com 17.