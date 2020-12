Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Já depois do apito final, os ânimos exaltaram-se na zona de acesso aos balneários. Adán era um dos jogadores mais exaltados.

Elementos do Famalicão e do Sporting desentenderam-se após o apito final do encontro e, já na zona de acesso aos balneários, instalou-se alguma confusão. Adán, guarda-redes dos leões, foi um dos jogadores envolvidos.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, também estava naquela zona a falar com a equipa de arbitragem.

O duelo acabou também com muita emoção à mistura. Depois do golo do Famalicão, Coates marcou o que seria o 3-2, mas o VAR anulou e Rúben Amorim acabou por receber ordem de expulsão, por protestos.