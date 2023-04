Francisco Moura marcou o golo da vitória do Famalicão

Redação com Lusa

Triunfo por 2-1 no jogo que abriu a ronda 28 do campeonato.

O Famalicão subiu provisoriamente ao sétimo lugar da I Liga, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, no jogo de abertura da 28.ª jornada, o que não acontecia desde a temporada 1990/91.

Jhonder Cadiz (10 minutos) e Francisco Moura (70) marcaram os golos do Famalicão, enquanto Dani Silva ainda empatou para o Vitória, num encontro em que as duas equipas terminaram reduzidas a dez jogadores, após os vermelhos ao famalicense Riccieli (23) e ao vitoriano Tiago Silva (33).

Com o segundo triunfo consecutivo, o Famalicão subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 39 pontos, a dois do Vitória de Guimarães, que é sexto e somou o quinto jogo seguido sem vencer.

