Famalicão e Vizela uniram-se para uma campanha solidária

Os dois clubes da Liga Bwin uniram-se para ajudar a ACIP - Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social.

Famalicão e Vizela empataram (1-1) no último dia 31 de outubro, em jogo a contar pela 10.ª jornada da Liga Bwin. Porém, fora do relvado, os dois acabaram por conquistar uma importante vitória em conjunto. As duas equipas uniram-se na campanha do Pirilampo Mágico, promovida pela ACIP - Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social, que desenvolve a sua intervenção junto de crianças/jovens e adultos com deficiência e incapacidade.

Através desta ação conjunta, que envolveu jogadores e adeptos das duas equipas através da compra do Pirilampo Mágico, foram angariados dois mil euros. Este valor foi entregue esta quinta-feira à ACIP.

"Foi uma honra e orgulho associarmo-nos a esta causa. Assim que o repto foi lançado, os jogadores aceitaram de imediato. Não podemos ficar indiferentes a estas situações e estamos sempre disponíveis para entrar em campo por este tipo de causas", salientou Riccieli, capitão do Famalicão, em declarações ao site do clube.

"Os futebolistas devem assumir um papel ativo em termos sociais. A nossa responsabilidade vai para além das quatro linhas e ficamos felizes por ​​​​​​​poder associar-nos a este tipo de causas", disse Raphael Guzzo, médio do Vizela.