Riccieli, central do Famalicão, e Koffi, lateral do Vizela, promoveram a campanha do Pirilampo Mágico 2021

Famalicão e Vizela uniram-se antes do jogo entre ambas as equipas, deste domingo, para promoveram a campanha do Pirilampo Mágico 2021. A sessão foi protagonizada pelo central Riccieli e pelo lateral-direito Koffi, em representação de cada clube.