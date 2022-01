Banza, avançado do Famalicão, não encontrou o caminho do golo

Famalicenses e pacenses somaram, respetivamente, um ponto na competição

O Famalicão e o Paços de Ferreira empataram hoje 0-0, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, falhando ambas o objetivo de conquistar os três pontos para subirem na tabela.

Em Vila Nova de Famalicão, as duas equipas não conseguiram desfazer o nulo e somam ambas um ponto, numa partida em que o Famalicão terminou reduzido a 10 jogadores devido à expulsão de Alexandre Penetra, aos 69 minutos.

Com este empate, o Famalicão soma o quarto jogo seguido sem perder no campeonato e está no 15.º lugar, com 16 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que vinha de uma derrota, está em 11.º, com 18.

Veja o resumo do jogo: