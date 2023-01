Famalicão desperdiçou penálti aos 80 minutos e empatou com o Rio Ave

O Famalicão e o Rio Ave empataram, este domingo, a zero, em jogo da 17.ª jornada da I Liga, no qual os famalicenses desperdiçaram uma grande penalidade.

A jogar em casa, o Famalicão teve uma grande oportunidade para se adiantar no marcador aos 80 minutos, mas o argentino Santiago Columbatto desperdiçou um penálti.

Com este empate, o Famalicão segue no 15.º posto, com 18 pontos, quatro acima do Santa Clara, que está em lugar de acesso ao play-off de permanência, enquanto o Rio Ave, que não vence há quatro encontros, é 10.º, com 21.