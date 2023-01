Famalicão derrota Vizela e consegue segunda vitória consecutiva

Redação com Lusa

Com esta vitória, o Famalicão chega ao 12.º lugar, com 17 pontos, apenas menos um do que o Vizela, que ocupa o 11.º lugar.

O Famalicão venceu esta sexta-feira na receção ao Vizela por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, resultado que permite aos famalicenses afastarem-se um pouco mais da zona de descida.

A equipa de Famalicão, que somou o segundo triunfo consecutivo na Liga, chegou ao intervalo em vantagem, depois de um golo de Penetra em cima do intervalo (45+1), o Vizela, que viu interrompida uma série de dois triunfos consecutivos, ainda igualou no arranque da segunda parte por Kiko Bondoso, aos 49, mas o Famalicão chegou ao triunfo com um golo de Ivan Jaime, aos 81.

Com esta vitória, o Famalicão chega ao 12.º lugar, com 17 pontos, apenas menos um do que o Vizela, que ocupa o 11.º lugar.