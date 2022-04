Fábio Veríssimo vai apitar segundo dérbi da carreira

Redação com Lusa

O árbitro Fábio Veríssimo vai dirigir pela segunda vez um dérbi entre Sporting e Benfica, no domingo, para a 30.ª jornada da Liga Bwin, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Leiria, de 39 anos e internacional desde 2015, vai ter como assistentes Pedro Mota e Pedro Martins, o quarto árbitro vai ser António Nobre, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Hugo Miguel.

Fábio Veríssimo vai arbitrar pela primeira vez um embate entre os rivais lisboetas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no domingo, a partir das 20:30, depois de ter estado na vitória caseira do Benfica frente ao Sporting, por 2-1, em 25 de julho de 2020.

Na altura, os 'encarnados', comandados por Nélson Veríssimo, então após suceder interinamente a Bruno Lage, derrotaram os 'verde e brancos', de Rúben Amorim, com golos de Seferovic e Carlos Vinicius, contra o tento 'leonino' de Sporar, relegando o Sporting para o quarto lugar do campeonato e para as pré-eliminatórias da Liga Europa.

O dérbi lisboeta vai ser o quinto "clássico" de Fábio Veríssimo, o segundo na presente temporada, depois de ter estado na vitória caseira do FC Porto frente ao Benfica, por 3-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal, em 23 de dezembro de 2021, no último jogo de Jorge Jesus no comando técnico dos 'encarnados'.

Antes, na época 2018/19, o árbitro leiriense dirigiu a vitória caseira do Benfica frente ao FC Porto, por 1-0, selada com um golo de Seferovic, e o triunfo dos 'dragões' na receção ao Sporting, por 2-1, com os golos 'azuis e brancos' de Danilo e Héctor Herrera e o tento 'verde e branco' de Luiz Phellype.

Já na presente edição da Liga Bwin, Fábio Veríssimo esteve nas vitórias do Sporting nos recintos de Vitória de Guimarães (3-1) e Vizela (2-0) e no empate em Famalicão (1-1) e nos dois embates do Benfica frente ao Portimonense (vitória dos algarvios por 1-0 na Luz e dos lisboetas no Algarve por 2-1).

Dirigiu também a meia-final da Taça da Liga entre Benfica e Boavista, que os 'encarnados' superaram, ao vencerem por 3-2 nas grandes penalidades, depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar.

Também hoje foi anunciada a nomeação pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF de Tiago Martins para a receção do líder FC Porto ao Portimonense, no sábado.