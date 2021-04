Fábio Coentrão marca no último minuto e dá empate ao Rio Ave em casa do Boavista

Um golo de Fábio Coentrão, no último minuto de compensação, permitiu ao Rio Ave empatar em casa do Boavista.

Um golo de Fábio Coentrão, no último minuto de compensação, permitiu este sábado ao Rio Ave empatar 3-3 em casa do Boavista, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS.

A exemplo do arranque da partida, os últimos minutos foram intensos, tendo os axadrezados chegado ao 3-2 aos 82 minutos, com um autogolo de Ronan, mas os vila-condenses reagiram e ainda conseguiram chegar a nova igualdade, por intermédio de Fáboi Coentrão, aos 90+3.

Num início de jogo movimentado, o Boavista chegou à vantagem logo aos três minutos, por intermédio de Yusupha, os vila-condenses reagiram e empataram três minutos depois, por Gelson Dala, mas os 'axadrezados' demoraram também apenas três minutos para voltar para a frente do marcador, com novo golo de Yusupha (13).

A equipa boavisteira sofreu um importante revés aos 56 minutos, com a expulsão, por segundo amarelo, de Hamache, que cometeu falta para penálti, mas Pelé falhou a conversão, aos 59. Com mais uma unidade, o Rio Ave chegou a nova igualdade aos 70, através de Carlos Mané.

Com este empate, o Boavista mantém-se acima da zona de despromoção, no 15.º lugar, com 25 pontos, mais um do que o Marítimo, que se encontra no 16.º lugar, posto que permite disputar o 'play-off' de manutenção, e mais três do que o Farense, primeira equipa em zona de despromoção. O Rio Ave é 12.º, com 28 pontos.