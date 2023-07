Extremo do Maiorca colocado na órbita de dois clubes portugueses

Javier Llabrés associado a Gil Vicente e Estoril, ao mesmo tempo que tenta convencer Javier Aguirre, técnico do Maiorca

Javier Llabrés, extremo de apenas 20 anos, está a tentar convencer o treinador do Maiorca a ficar na equipa principal. Enquanto isso, Gil Vicente e Estoril parecem estar interessados.

A informação é do jornal Marca, que lembra que o jovem está a ser um dos destaques da pré-temporada do Maiorca. O futuro será decidido nas próximas semanas, entre a permanência e a cedência.

Javier Llabrés, de 20 anos, na condição de emprestado do Maiorca, fez 14 jogos no Mirandés, do segundo escalão do futebol espanhol, em 2022/2023.