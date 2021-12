Excecionais na decisão: os números e a análise aos médios Vitinha e João Mário

Vitinha saiu por cima há uma semana, mas João Mário vai querer dar o troco. Os dois médios revelam acerto no passe superior a 90% e pouco abaixo disso nas solicitações para os colegas no último terço. Evidência clara da visão de jogo e influência na construção ofensiva

Vitinha e João Mário reforçaram esta época os plantéis de FC Porto e Benfica - o primeiro regressando de um empréstimo ao Wolverhampton, o segundo contratado após desvincular-se do Inter -e tornaram-se fundamentais no meio-campo das duas equipas que se reencontram no relvado do Dragão, uma semana depois do 3-0 que pôs os portistas nos quartos de final da Taça.

Esta noite, o cenário é substancialmente diferente, nomeadamente pelas ausências de ambos os lados e interrogações que levantam. Nos azuis e brancos, a maior delas é a forma de substituir Luis Díaz, principal desequilibrador da equipa, a par da ausência de Evanilson, castigado. Adivinha-se uma adaptação do habitual desenho tático e novos intérpretes, o mesmo devendo suceder nas águias, com Nélson Veríssimo no banco e um provável regresso a uma linha de quatro defesas, entre outras alterações forçadas - Otamendi, Grimaldo e Darwin também não estarão, o que reforça ainda mais a importância do critério conferido ao jogo da respetiva equipa por Vitinha e João Mário. Ambos se destacam pelas capacidades técnicas, inteligência e passe. Não por acaso, apresentam uma percentagem de acerto acima dos 90 por cento e até nos passes para o último terço estão bem acima dos 80 por cento, em ambos os casos com ligeira vantagem do portista.