Jogadores de Benfica e Sporting viram cartão amarelo no dérbi.

Everton Cebolinha, ao minuto 41, e Paulinho, aos 51', viram cartão amarelo no dérbi deste domingo entre Sporting e Benfica, em Alvalade, a contar para a 30.ª jornada da Liga Bwin.

Os cartões vistos este domingo afastam os dois jogadores dos compromissos das respetivas equipas na próxima ronda. Everton falhará assim o embate do Benfica com o Famalicão, enquanto o avançado leonino estará ausente do confronto do Sporting com o Boavista.