Estrela da Amadora e Casa Pia empatam em jogo-treino

Estrela da Amadora e Casa Pia empataram este sábado 1-1, num jogo-treino realizado no recinto do conjunto tricolor entre duas equipas que vão disputar a I Liga na temporada 2023/24.

O golo do Estrela da Amadora foi apontado pelo defesa esquerdo Rafael Tavares, que, na última temporada, atuou maioritariamente pela formação sub-23, ao passo que o avançado brasileiro Felippe Cardoso fez o tento dos casapianos, de grande penalidade.

Este foi o segundo ensaio de pré-época da turma amadorense, depois da derrota com o Sporting, na sexta-feira, por 4-1, na academia dos leões, em Alcochete, com um golo de Ronaldo Tavares, contra o hat-trick de Youssef Chermiti e o golo de Jovane Cabral.

Já o Casa Pia soma três duelos na preparação da temporada, após golear os juniores do clube, por 5-0 - hat-trick de Clayton e golos de Beni Mukendi e André Geraldes -, e de um triunfo diante do Mafra, da II Liga, por 2-0 - marcaram Felippe Cardoso e Clayton.

O Casa Pia estreia-se oficialmente contra o Länk Vilaverdense, em 23 de julho, às 18h00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, no mesmo dia em que o Estrela da Amadora visita o terreno do Portimonense, às 20h30, na primeira fase da Taça da Liga.