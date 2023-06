Avançado jogou esta época por empréstimo, mas a SAD analisa se continua com o brasileiro.

Terminou a época e também a ligação de Ronald ao Estrela da Amadora. O extremo brasileiro, 22 anos, esteve na Reboleira por empréstimo do Grêmio Anápolis e, para já, regressou ao Brasil.

No entanto, a SAD tricolor ainda vai analisar a possível continuidade do ala para a próxima temporada, tal como as dos restantes jogadores cedidos por outros clubes.