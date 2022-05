Declarações de Luís Rocha, capitão do Chaves, à Sport TV, no final do jogo em Moreira de Cónegos. Os flavienses perderam por 1-0, mas subiram de divisão; o Moreirense foi despromovido.

Balanço da época: "Sofremos muito. Aliás, foi um sofrimento ao longo de toda a época. Foi uma época muito difícil, muito desgastante começámos a conta-gotas, os jogadores a chegar muito tarde, demorámos a ter o grupo todo e a criar rotinas, o início do campeonato não foi como queríamos, mas soubemos dar a volta, começámos a conhecer-nos melhor, depois parecia que só nós é que tínhamos covid-19, estivemos um mês sem competir, e a seguir tivemos oito jogos num mês. Este grupo deu provas que é formado por homens de grande caráter e fomos por lá acima, recuperámos pontos para os que estavam no topo, e foi fantástico e só homens de grande caráter é que conseguiam o que conseguimos hoje."

Resultado: "Como disse na roda com os meus colegas, se calhar foi das melhores derrotas que tive. Perdemos, mas a vantagem que trouxemos de casa foi fundamental. Sou de Guimarães, estou habituado a ver o Moreirense na I Liga e espero que volte rapidamente. Mas este clube merece estar na I Liga."