"Estou confiante que o Braga vai conseguir terminar a época em segundo lugar"

A OPINIÃO DOS NOSSOS COLUNISTAS - Num clássico que mexe com os quatro primeiros classificados, O JOGO quis saber qual o resultado que mais interessa e respetivas implicações na luta pelo título, mas também na discussão pelos milhões que o acesso direto à Liga dos Campeões garante.

Miguel Pedro - "Resultado que mais interessa é a derrota do FC Porto"

"Na perspetiva do Braga, e acho que sobre este tema posso falar em nome de todos os adeptos, o resultado que mais interessa no clássico da Luz é uma derrota do FC Porto. Estamos a torcer pelo Benfica. Tal como Artur Jorge tem sublinhado ao longo das últimas intervenções, a luta do Braga é a do segundo lugar, mas para lá chegar a equipa não depende apenas de si; precisamos que o FC Porto perca pontos. Neste duplo cenário de olhar para cima, para o segundo lugar, e proteger também o terceiro, interessa-nos a derrota do FC Porto, porque mesmo que façamos o nosso papel, ganhando todos os jogos, isso não chegará se o adversário também ganhar todos os seus jogos até ao fim do campeonato. Aliás, daqui até ao fim da época nós estaremos sempre a torcer pelos adversários do FC Porto, sejam eles quem forem. Neste caso, é o Benfica e estamos esperançados que vença o clássico.

Realisticamente, a luta pelo título está fora de questão para nós, porque a diferença é bastante grande e o Benfica não tem perdido pontos. Daí que o Braga torça pelo triunfo do Benfica no jogo contra o FC Porto. Estou confiante que vamos conseguir terminar a temporada em segundo lugar, até porque o FC Porto tem tido jogos em que se vê aflito para ganhar."