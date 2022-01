Estoril e Paços de Ferreira continuam sem vencer em 2022

O Paços de Ferreira averbou a quarta partida consecutiva sem vencer na I Liga

Estoril e Paços de Ferreira continuam sem vencer para a I Liga Bwin em 2022, depois de hoje se terem "anulado" (0-0) na partida da 20.ª jornada da prova, disputada no Estoril.

Os estorilistas, que terminaram o encontro reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Arthur, aos 75 minutos, somaram o sexto jogo seguido sem ganhar no campeonato e não vencem em casa desde agosto do ano passado, ocupando o sétimo lugar, com 26 pontos.

Já o Paços de Ferreira averbou a quarta partida consecutiva sem vencer na I Liga e segue na 11.ª posição, com 20 pontos.