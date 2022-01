Estoril e FC Porto sem acordo sobre adiamento

Clubes e Liga estiveram reunidos esta terça-feira via online

A reunião desta manhã de terça-feira, entre Estoril, FC Porto e Liga, em face do surto de covid-19 que afeta a equipa da Linha e um eventual adiamento do encontro de sábado, a 17ª jornada da Liga Bwin, terminou, por enquanto, sem acordo entre as partes para um eventual adiamento". A questão tem a ver com o calendário, especialmente dos portistas.

É que o FC Porto, sabe o JOGO, recordou que ainda neste mês de janeiro haverá uma data FIFA, de qualificação para o Mundial'2022, razão pela qual corre o risco de não ter, desde já, Luis Díaz, Uribe, Corona e Taremi para a partida com o Marítimo, da 20ª jornada.

Recorde-se que depois do sucedido no Belenenses-Benfica, da corrente temporada 2021/22, os clubes, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária da Liga, aprovaram que uma equipa deve ter um mínimo 13 jogadores na ficha para ir jogo. Menos do que isso, não. Com menos de 13 jogadores a partida é "automaticamente" cancelada.