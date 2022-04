Estoril e Braga empatam sem golos no fecho da 30.ª jornada da Liga Bwin

Emblema minhoto praticamente disse adeus à possibilidade de alcançar o Benfica no terceiro lugar.

O Braga disse esta segunda-feira praticamente adeus à possibilidade de alcançar o Benfica no terceiro lugar da I Liga, ao empatar 0-0 no reduto do Estoril, no jogo que fechou a 30.ª jornada.

Os bracarenses, que vinham de três triunfos seguidos na competição, mantêm-se no quarto lugar, com 56 pontos, estando agora a 11 dos "encarnados", quando faltam disputar quatro rondas para o final do campeonato.

Já o Estoril, que vinha de três desaires na I Liga, caiu para o 10.º posto, com 35 pontos.