Estoril confirma permanência na I Liga com vitória sobre o Arouca

Estorilistas bateram o Arouca por 2-0 e asseguraram um bilhete na I Liga em 2023/24.

O Estoril assegurou, esta segunda-feira, a permanência na I Liga, ao vencer em casa o Arouca, por 2-0, no jogo de encerramento da 32.ª jornada.

João Carvalho (68 minutos) e Cassiano (90+4) marcaram os golos da partida, permitindo aos canarinhos, na 15.ª posição, somar 31 pontos, já oito acima do Marítimo (16.º), em lugar de play-off de permanência, com os insulares, com duas jornadas por disputar, a ficarem desde já impedidos de garantir diretamente a manutenção, tal como Paços de Ferreira (17.º) e Santa Clara (18.º).

O Arouca mantém-se na sexta posição, última de acesso à Liga Conferência Europa, com 48 pontos, a dois pontos do Vitória de Guimarães (quinto) e mais dois do que o Chaves (sétimo), que não se inscreveu nas competições europeias, e cinco do que o Famalicão (oitavo).