Estoril-Boavista adiado para dia 9 de fevereiro

Jogo que se devia realizar esta quinta-feira foi adiado por um problema no sistema elétrico no Estádio António Coimbra da Mota

O Estoril-Boavista da 14.ª jornada da Liga, que se deveria realizar esta quinta-feira, foi adiado para dia 9 de fevereiro.

O Estádio António Coimbra da Mota ficou sem eletricidade, alegadamente devido a um curto-circuito, e não foi possível resolver o problema a tempo de disputar a partida.

Segundo os regulamentos da Liga, o encontro poderia ser atrasado uma hora, pelo que a informação ainda não é oficial. Mas no Coimbra da Mota até as publicidades em redor do relvado já começaram a ser retiradas e os clubes já reuniram para encontrar a mencionada data alternativa, pelo que não há volta atrás na decisão de adiamento, que já foi anunciado pelo Estoril.

E se o Estoril não revelou a nova data, o Boavista já o fez:

O Boavista FC informa que, na sequência de uma falha no sistema de iluminação no Estádio António Coimbra da Mota, o jogo referente à 14ª jornada da Liga Portugal Bwin, frente ao Estoril Praia, foi adiado.



O jogo vai realizar-se no dia 9 de fevereiro.#InvictaDeXadrez pic.twitter.com/hJ7wDbAPGE - Boavista FC (@boavistaoficial) December 29, 2022