Estimadas as maiores transferências fora dos Big-5: seis jogadores da Liga Bwin entre o top-10

O CIES - Observatório do Futebol estimou eventuais transferências de jogadores que atuam fora das Big-5. No top-19, há seis jogadores que atuam em Portugal e que poderão fazer movimentar muito dinheiro.

O CIES- Observatório do Futebol apresenta, esta segunda-feira, um estudo acerca de eventuais transferências de jogadores que jogam fora das Big-5, as cinco principais ligas do Mundo (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). E entre os dez possíveis negócios que acarretam um maior valor monetário, contam seis futebolistas que atuam na Liga Bwin.

Foram então analisados os campeonatos de Portugal, Países Baixos, Brasil, Bélgica, EUA/Canadá, Áustria, Turquia, Dinamarca, Suíça e Escócia.

No topo da lista aparece Darwin Núnez, avançado do Benfica, que poderá render 71 milhões de euros, de acordo com este relatório. O uruguaio preenche todos os requisitos para uma avaliação alta: "jovem (menos de 23 anos); contrato longo (mais de três anos de ligação ao Benfica); jogar numa equipa competitiva; e boas exibições."

Antony, avançado do Ajax, é o segundo "classificado", com 57,5 ME. Segue-se Gonçalo Inácio, defesa-central português do Sporting, com 52,2 ME, e Gakpo, avançado do PSV, com 49,7 ME.

O médio Matheus Nunes (49,5) e o avançado Pedro Gonçalves (49,2), do Sporting, aparecem de seguida, Gonçalo Ramos (42,9), avançado do Benfica, e Diogo Costa (41,4), guarda-redes do FC Porto, também constam da lista de possíveis grandes vendas.

Com a possibilidade de render 39,9 milhões de euros e 39,6, respetivamente, Charles De Ketelaere, do Club Brugge, e Haller, do Ajax, fecham o top-10.