Estalou o verniz entre Jorge Jesus e Lito Vidigal: "Vai treinar o Elvas"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

A dupla não se cumprimentou e os golos encarnados levaram Jesus a dirigir-se em fúria para o rival, tanto que Rui Costa, vice-presidente, teve de intervir, agarrando-o pelos colarinhos

O caldo entre Jorge Jesus e Lito Vidigal foi-se entornando ao longo do jogo, mas teve um desfecho com muitas palavras azedas de parte a parte. O técnico do Benfica não gostou de ver o jogo a parar por queixas físicas dos maritimistas e celebrou os dois golos - nos quais o Marítimo reclama - apontando para o colega de profissão.

No de Everton gritou: "Tenham vergonha! Vai treinar o Elvas", numa referência à ligação da família Vidigal à cidade alentejana. Rui Costa, vice-presidente, agarrou Jesus pelos colarinhos, abraçando-o, para o acalmar.

"O Marítimo provou que quando quis jogar soube disputar o encontro. O futebol português não quer equipas destas, com constantes quebras de tempo e jogadores no chão, que só querem jogar quando estão a perder. Não dignificam o futebol português e a capacidade dos seus jogadores", disse no final.

Lito, por sua vez, foi mais comedido, mas diz que o técnico rival pode sentir o lugar em perigo: "Devemos ser educados e olharmos para as coisas com altivez. Podia falar de golos irregulares do Benfica, mas condeno, sim, a forma pouco educada como falamos de colegas nossos. Só aceito porque é o calor da emoção e porque vejo alguma insegurança."

Os dois não se cumprimentaram no final do jogo.