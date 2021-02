O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta sexta-feira a análise de David Elleray, diretor técnico do International Board (IFAB), a três lances a 16ª jornada da I Liga

O Conselho de Arbitragem revelou esta sexta-feira a análise de David Elleray, diretor técnico do International Board (IFAB),a três lances da 16ª jornada da I Liga, dando assim seguimento a uma colaboração que mantém desde 2017.

Tratam-se de três lances escolhidos segundo o critério de David Elleray e que segundo o CA e cuja análise tem por "objetivo é contribuir para o melhor esclarecimento de todos os agentes desportivos e adeptos."

David Roland Elleray, antigo árbitro com as insígnias da FIFA e desempenha as funções de diretor técnico do International Board (IFAB) desde maio de 2016, sendo apontado como o maior especialista de VAR.

>> Portimonense-Boavista (lance ao minuto 80)

"- O jogador atacante entra na área de penálti e o jogador defensor tenta disputar a bola;

- O árbitro, com visão perfeita sobre o lance, permite que o jogo continue;

- As imagens mostram que o jogador defensor joga claramente a bola e que não há qualquer infração

-Corretamente o VAR não intervém, uma vez que a decisão do árbitro em não assinalar pontapé de penalti, não foi um 'claro e óbvio erro'."

>> V. Guimarães-Marítimo (lance ao minuto 60)

"- O jogador atacante dirige-se para o lado direito da área de penálti com a bola controlada e colide com um jogador defensor;

- Ambos os jogadores caem no terreno de jogo e o árbitro assinala pontapé de penálti;

- Após contacto com o VAR, o árbitro efetua uma revisão do lance 'onfield review';

- As imagens mostram claramente que foi o jogador atacante que iniciou o contacto ao pisar o pé esquerdo do defesa com o seu pé esquerdo,

pelo que não há qualquer infração do jogador defensor;

- No final da revisão 'on-field review' o árbitro corretamente reinicia o jogo com uma bola ao solo, uma vez que o mesmo foi incorretamente

interrompido.

- Excelente intervenção do VAR, tendo em conta que a decisão do árbitro em assinalar pontapé de penalti foi um 'claro e óbvio erro'."

>> Santa Clara-Belenenses SAD (lance ao minuto 10)

"- O jogador atacante entra pelo lado direito da área de penálti e o jogador defensor tenta disputar o lance;

- Ambos os jogadores caem mas o árbitro permite que o jogo prossiga, assinalando depois pontapé de canto;

- Após informação do VAR, o árbitro efetua uma revisão 'on-field review' e assinala depois pontapé de penálti;

- As imagens mostram que o jogador defensor não tem contacto com a bola e claramente comete falta sobre o jogador atacante;

- Intervenção correta do VAR, uma vez que a decisão do árbitro em não assinalar pontapé de penálti era um 'claro e óbvio erro'"