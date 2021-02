O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta quinta-feira a análise de David Elleray, diretor técnico do International Board (IFAB), a lances a 19ª jornada da I Liga

O Conselho de Arbitragem revelou esta sexta-feira a análise de David Elleray, diretor técnico do International Board (IFAB), a lances da 19ª jornada da I Liga, dando assim seguimento a uma colaboração que mantém desde 2017.

Tratam-se de lances escolhidos segundo o critério de David Elleray - e que envolvem FC Porto, Benfica e Sporting - e que segundo o CA tem por "objetivo contribuir para o melhor esclarecimento de todos os agentes desportivos e adeptos."

David Roland Elleray, antigo árbitro com as insígnias da FIFA e desempenha as funções de diretor técnico do International Board (IFAB) desde maio de 2016, sendo apontado como o maior especialista de VAR.

David Roland Elleray, antigo árbitro com as insígnias da FIFA e desempenha as funções de diretor técnico do International Board (IFAB) desde maio de 2016, sendo apontado como o maior especialista de VAR.

13/02/2021 FC PORTO - BOAVISTA (MINUTO 89)

> O guarda-redes efetua uma defesa e a bola sobra para um atacante que marca golo; o árbitro valida o golo. Após informação do VAR, o árbitro efetua uma revisão 'on-field review' e anula o golo por infração de "mão na bola";

> As imagens mostram que a bola tocou na mão direita do atacante e entrou imediatamente a seguir na baliza - esta situação é uma infração, mesmo que o toque na mão tenha sido acidental;

> Intervenção correta do VAR uma vez que a decisão do árbitro em validar o golo foi um 'claro e óbvio erro'.

14/02/2021 MOREIRENSE - BENFICA (MINUTO 60)

> Num lance em que a bola vem pelo ar na área de penálti, vários jogadores disputam a bola e um atacante cai no terreno de jogo agarrado à cabeça;

> O árbitro muito bem posicionado e com uma clara visão do lance permite que o jogo prossiga;

> As imagens mostram que todos os jogadores estavam a olhar para a bola e que qualquer contacto é acidental;

> Corretamente o VAR não teve qualquer intervenção, uma vez que o árbitro não cometeu um 'claro e óbvio erro' em não assinalar pontapé de penálti;

MOREIRENSE FC - SL BENFICA - MINUTO 62

> Após um pontapé de canto, a bola dirige-se para o lado direito da área de penálti onde um atacante, que tem um defensor mesmo atrás de si, tropeça e cai no terreno de jogo;



> O árbitro muito bem posicionado e com uma clara visão do lance assinala pontapé de penálti;

> Após informação do VAR o árbitro efetua uma revisão 'on-field review' e cancela a decisão de pontapé de penálti, assinala livre indireto e exibe o cartão amarelo ao atacante por "simulação";

> As imagens mostram que o contacto inicial foi causado pelo atacante que se atravessou à frente da linha de movimento do defesa. De seguida dá ainda vários passos e mesmo não havendo qualquer contacto do defesa, acaba então por cair simulando uma falta;

> Intervenção correta do VAR uma vez que o árbitro cometeu um 'claro e óbvio erro' ao assinalar pontapé de penálti.

15/02/2021 SPORTING - PAÇOS DE FERREIRA (MINUTO 43)

> Numa jogada de ataque, parece existir contacto no meio campo entre um defesa e um atacante ficando o atacante agarrado à face;

> O ataque prossegue até à área de penálti e, quando o atacante remata, um defesa tenta bloquear esse mesmo remate, acabando o atacante por cair no terreno de jogo. O árbitro tem uma clara visão de ambas as situações e permite que o jogo prossiga - não há intervenção do VAR;

> As imagens não mostram qualquer evidência que o contacto no meio campo seja infração punível com cartão vermelho e por isso não existe qualquer motivo para uma intervenção do VAR;

> As imagens mostram também que no lance na área de penálti o atacante caiu no terreno de jogo porque tropeçou nele próprio;

> Corretamente o VAR não teve qualquer intervenção uma vez que a decisão do árbitro em não assinalar pontapé de penálti não foi um 'claro e óbvio erro';

SPORTING - PAÇOS DE FERREIRA - MINUTO 58

> Um atacante na área de penálti, com um defesa perto de si, joga a bola em direção à linha de baliza, cruza a bola e depois cai agarrado ao tornozelo;

> O árbitro tem uma clara visão do lance e permite que o jogo prossiga - não há intervenção do VAR;

> As imagens mostram que o contacto entre o defensor e o atacante é acidental e o defesa está a olhar para a bola quando o contacto acontece;

> Corretamente não há intervenção do VAR uma vez que a decisão do árbitro em não assinalar pontapé de penálti não foi um 'claro e óbvio erro'