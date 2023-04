Espanhóis vieram para marcar e "rebentar" na Liga Bwin

Número de espanhóis tem crescido com indicador explosivo: 64 golos de nuestros hermanos em 2022/23 contra os 60 de 2021/22

A liga portuguesa foi assaltada pelo talento espanhol nos últimos anos e as anteriores duas épocas refletem exatamente essa tendência com números inequívocos na subida de executantes e no rendimento que conseguem trazer às suas equipas. Se FC Porto, Benfica e Sporting tiveram essa capacidade de chegar primeiro a jogadores com currículo vistoso e muito exportável, outros não têm ficado atrás, descobrindo potencial entre antigos internacionais jovens e experiência adquirida em formações de prestígio, com forte prevalência do Barcelona, origem de Abel Ruiz, e Valência, associada a Fran Navarro e Toni Martínez.